Певица Ирина Эмирова дала в Череповце бесплатный концерт‍

Ее выступление проходило 14 октября во Дворце Металлургов. После него зрители были в восторге, насколько исполнительница была близка к ним.

За свою довольно недолгую карьеру певицы Ирина Эмирова уже успела прославиться и собрать тысячи поклонников. Делать это ей удается и благодаря бесплатным концертам. Раньше исполнительницы активно занималась работой психолога, однако в последнее время намного больше эмоций ей приносит выступление перед широкими массами.

Одно из ее последних выступлений прошло в Череповце (Вологодская область). Певица не только дала там концерт на совершенно безвозмездно основе, но и угостила зрителей шоколадом. Также под впечатлением многие из них делились, что в выступлении Эмировой совершенно не оставалось места неловкости или напряженности. Они также хвалили тесты композиций певицы, называя их очень правдоподобными и жизненными.