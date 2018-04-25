Лена Миро назвала солисток группы Serebro «рабами» Максима Фадеева

Интернет-журналистка Лена Миро заявила, что Максим Фадеев не имеет право вмешиваться в личную жизнь солисток группы Serebro.

Скандальная блогер Лена Миро, после признаний Елены Темниковой о том, что продюсер Максим Фадеев заставлял её изображать фиктивную любовь, заявила, что участницы группы Serebro являются просто «рабами» своего продюсера. По версии журналистки, именно Фадеев решает, где, с кем и как могут встречаться его солистки.

«Фадеев заставлял девчонок выдавливать из себя необузданный секс, играть на людях сексуальных террористок и нимфоманок. Фадеев считает, чем больше секса, тем больше прыщавых фанатов и денег. Такие как Макс Фадеев вконец обнаглел. В погоне за популярностью, которая приносит прибыль, они влезают в личную жизнь людей, что совершенно недопустимо», - написала в LiveJournal Лена Миро.