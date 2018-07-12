"Пребывала в шоковом состоянии": Экс-девушка Баскова рассказала о реакции на его новый образ

Изменившиеся звёзды российской эстрады воспринимаются неоднозначно не только поклонниками, но и близкими людьми. Так, экс-возлюбленная Николая Баскова высказалась о творчестве артиста.

Певец встречался со своей коллегой Софией Кальчевой в течение трёх лет, однако семьи не сложилось, но пара смогла сохранить хорошие отношения. Однако после выхода новой скандальной видеоработы Баскова "Ибица" совместно с Филиппом Киркоровым исполнительница пребывала в шоковом состоянии.

По её словам, было весьма неприятно смотреть на Николая в таком неподходящем для него образе. Практически то же самое она заявила и о Филиппе, также раскритиковав и композицию, однако молодёжь стран бывшего СНГ не согласилась с критикой, оценив клип и песню по достоинству.

Напомним, Басков и Кальчева впервые раскрыли свои отношения на конкурсе "Новая волна - 2014", и поклонники сразу начали отсчитывать дни до свадьбы. Однако оказалось, что обоих устраивает гостевой брак после неудачного опыта семейной жизни.