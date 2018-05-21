«Мы два года терпели»: Никита Пресняков рассказал о первом сексе со своей женой

Внук Аллы Пугачевой старается достичь успеха путем собственных стараний, а не благодаря знаменитым родителям. На шоу «Секрет на миллион» Никита Пресняков рассказал об отношениях с женой, семьей и денежных нюансах.

Никита Пресняков не скрывает, что начал отношения со своей будущей женой Аленой, когда девушке было 17 лет. Певец и сын Кристины Орбакайте рассказал о первом сексе со своей женой и отметил, что интимную близость ему пришлось ждать.

«Мы два года терпели», - признался Пресняков. Певец говорит, что во время отношений с будущей женой они расставались на полгода. В этот момент он нашел себе другую девушку и занимался с ней сексом, но понимал, что эти отношения ему не нужны. Затем он снова сошелся с Аленой. Никита Пресняков рассказал, что первый секс с его будущей женой у них произошел лишь тогда, когда Алена была к этому готова. Все было романтично и нежно, рассказал певец.

По словам Преснякова, он и его жена хотят детей, но пока что к этому не готовы. Сначала певец хочет «встать на ноги» и быть обеспеченным человеком. Никита Пресняков утверждает, что живет и содержит свою жену на собственные средства, а от материальной поддержки своих знаменитых родственников он отказывается.