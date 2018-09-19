Вышел новый трейлер фильма «Стекло», объединяющего «Сплит» и «Неуязвимый»

В сети появился очередной трейлер к предстоящему фильму «Стекло» («Glass») режиссера М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan), который объединит его предыдущие работы «Сплит» («Split») и «Неуязвимый» («Unbreakable»).

Создание всей трилогии заняло у автора почти 20 лет. Кинокартина «Неуязвимый» вышла в широкий прокат в 2000 году, а «Сплит» демонстрировали на больших экранах в 2016 году. Премьера киноленты «Стекло» запланирована на 24 января 2019 года.

Второй трейлер триллера киностудия Universal опубликована на своем официальном канале в YouTube.

Действия фильма «Стекло» разворачиваются после окончания событий, показанный в других фильмах. Сюжет будет повествовать о маньяке, страдающим множественным расстройством личности, который объединяется с чересчур хрупким террористом. Им предстоит столкнуться со своими противниками из прошлого – неуязвимым человеком и девушкой.

Режиссер предстоящего триллера утверждает, что его произведение станет первым правдивым кинокомиксом.

Актерский состав фильма оказался весьма завидным, поскольку содержит разноплановых звезд киноиндустрии. Безумного маньяка исполняет Джеймс Макэвой (James McAvoy), его нового уязвимого друга – Сэмюэл Л. Джексон (Samuel L. Jackson). Роль сверхпрочного человека по-прежнему принадлежит Брюсу Уиллису (Bruce Willis).