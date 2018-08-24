Появился тизер фильма «Аладдин» Гая Ричи

В сети впервые появился официальный тизер полнометражной кинокартины «Аладдин» («Aladdin»), которая является перезапуском одноименного мультика 1992 года, снятого Disney по мотивам арабской сказки «1001 ночь».



Трейлер предстоящего фильма британского режиссера Гая Ричи (Guy Ritchie) опубликовала студия Walt Disney на своем официальном канале на видеохостинге YouTube.

История снова расскажет про Аладдина, влюбленного в принцессу Жасмин, и визиря Джафара, который намерен использовать парня, чтобы завладеть волшебной лампой и впоследствии всем миром.

Роль обычного юноши Аладдина досталась канадскому актеру египетского происхождения Мену Массуда (Mena Massoud), а в роли прекрасной принцессы Жасмин зрители увидят английскую актрису Наоми Скотт (Naomi Scott). Джина из лампы исполнит всем известный Уилл Смит (Will Smith). На роль коварного Джафара после проб взяли Марвана Кензари (Marwan Kenzari), уроженца Туниса.

Выход киноленты в широкий прокат запланирован на 23 мая 2019 года.