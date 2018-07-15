Треки Гнойного и Замая подвергнутся проверке прокуратурой

Прокуратура Москвы проверит текст треков рэперов Гнойного (Слава КПСС, Соня Мармеладова) и Замая на экстремизм после поступивших жалоб о антисемитских и неонацистских высказываниях в композициях исполнителей.

Есть информация о том, что проверка песен вызвана сообщением от некого с фамилией Зелимханов.

В основном внимание представителей столичной прокуратуры будет обращено на те композиции, которые рэперы написали для исполнения в предстоящем туре, времени до которого остается все меньше. Проверку будет осуществлять сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ и приглашенные лингвисты.

Тщательному анализу подвергнутся тексты треков «Владимир Путин», «Пацанский флекс», «Грустные танцы» Гнойного и «Париж», «Порох» и «Имя» Замая.

В соответствии с результатами станет известен ответ на вопрос, будет ли возбуждено против рэперов уголовное дело об административном правонарушении, или же поднимется тема об уголовном преследовании в порядке статьи 37 УПК. Возможно, будет обращено заявление в суд с требованием признания композиций экстремистскими.

Вячеслав Карелин известен под многими псевдонимами – Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский, а его товарищ Андрей Замай – под одним, Хан Замай. Они являются хип-хоп исполнителями и участниками рэп-баттлов, оба – участники движения «Антихайп».