Треки Гнойного и Замая подвергнутся проверке прокуратурой

Сегодня, 21:09 \\ Шоу-бизнес

Прокуратура Москвы проверит текст треков рэперов Гнойного (Слава КПСС, Соня Мармеладова) и Замая на экстремизм после поступивших жалоб о антисемитских и неонацистских высказываниях в композициях исполнителей. 

Есть информация о том, что проверка песен вызвана сообщением от некого с фамилией Зелимханов.  

В основном внимание представителей столичной прокуратуры будет обращено на те композиции, которые рэперы написали для исполнения в предстоящем туре, времени до которого остается все меньше. Проверку будет осуществлять сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ и приглашенные лингвисты. 

Тщательному анализу подвергнутся тексты треков «Владимир Путин», «Пацанский флекс», «Грустные танцы»  Гнойного и «Париж», «Порох» и «Имя» Замая. 

В соответствии с результатами станет известен ответ на вопрос, будет ли возбуждено против рэперов уголовное дело об административном правонарушении, или же поднимется тема об уголовном преследовании в порядке статьи 37 УПК. Возможно, будет обращено заявление в суд с требованием признания композиций экстремистскими. 

Вячеслав Карелин известен под многими псевдонимами – Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский, а его товарищ Андрей Замай – под одним, Хан Замай. Они являются хип-хоп исполнителями и участниками рэп-баттлов, оба – участники движения «Антихайп». 

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Автор - K Abou Taam
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