Сериал «Шучу» с Джимом Кэрри продлен на второй сезон

Сегодня, 18:03 \\ Шоу-бизнес

Американский телеканал Showtime обьявил о продлении на второй сезон новоиспеченного сериала «Шучу» («Kidding»), в котором главную роль исполняет известный актер Джим Кэрри (Jim Carrey). О продолжении шоу стало известно за месяц до окончания первого сезона, сообщает ведущее в киноиндустрии издание The Hollywood Reporter. 

Премьера пилота сериала, который стал для актера чуть ли не первым телевизионным проектом за последние 30 лет, произошла 9 сентября. Финал будет продемонстрирован зрителям 11 ноября. Первый сезон состоит из 10 эпизодов. 

Комедийно-драматическое шоу повествует о весьма популярном ведущем детской передачи, которая транслируется по телевизору. Джефф, которого исполняет Джим Кэрри, или, как он известен детишкам, мистер Пиклс, в своей личной жизни переживает трудный период, и будучи неспособным оказать себе помощь, хотя всю жизнь он учил зрителей не останавливаться ни перед чем, начинает делиться темными историями прямо в эфире. 

Сценаристом шоу выступил Дейв Холстейн (Dave Holstein). Актерский состав пополнили Фрэнк Ланджелла (Frank Langella), Джуди Грир (Judy Greer) и другие. 

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Автор - K Abou Taam
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