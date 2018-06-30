Вышел трейлер фильма «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга

Американская киностудия Paramount Pictures презентовала зрителям трейлер предстоящего фильма «Кладбище домашних животных» («Pet Sematary»), который является второй экранизацией одноименного романа американского писателя Стивена Кинга (Stephen King).

Трейлерный ролик был опубликован вчера на официальном канале кинокомпании на видеохостинге YouTube.

Фильм «Кладбище домашних животных» снят в жанре ужасов. Режиссерское кресло кинокартины заняли Кевин Колш (Kevin Kölsch) и Деннис Уидмайер (Dennis Widmyer). Адаптацией сценария занимался Джефф Бахлер (Jeff Buhler). Главные роли в киноленте исполняют Джон Литгоу (John Lithgow), Джейсон Кларк (Jason Clarke) и Эми Сеймец (Amy Seimetz).

Сюжет повествует о семье, состоящей из родителей и пары детей, переехавших в новый дом, вблизи которого расположилось кладбище домашних животных, откуда зверьки возвращаются живыми.

Идея написания романа пришла Стивену Кингу после гибели и похорон его питомца – кота, которого звали Смаки. Изначально произведение показалось автору настолько страшным, что он отказался отдавать его в печать, однако позже согласился на издание «Кладбища домашних животных».

Первая экранизация романа вышла в большой прокат в 1989 году. Режиссером выступила Мэри Лэмберт (Mary Lambert).

Премьера нового фильма произойдет 4 апреля следующего 2019 года.