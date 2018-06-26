Анна Седокова не смогла отбить дочь Монику у бывшего мужа

Певица не сможет видеть девочку так часто, как хочет. Об этом она заявила в stories на своем микроблоге Instagram.

Анна Седокова проиграла "холодную войну" с отцом ребенка Максимом Чернявским. Вот уже несколько лет она пытается отбить дочь из-под плотной опеки папы и его матери. Анна Седокова имела возможность видеться с Моникой только в США и под контролем наблюдателя. Максим Чернявский боялся, что ревнивая мать увезет девочку за границу.

Летом 2018 стало известно о мирном соглашении экс-супругов. Родители договорились проводить время с ребенком поровну и без присутствия посторонних. При этом Моника должна была учиться в США и проводить школьные каникулы у мамы. Теперь Анна Седокова пишет, что проиграла "холодную войну" из-за американской судебной системы. Девочка отправилась отдыхать с бабушкой в Мексике. Вероятно, исполнительница пыталась получить полную опеку над дочерью, но потерпела поражение. Она надеется, что не потеряют возможность видеться с Моникой.