Развод с Евгением Петросяном сказался на карьере Елены Степаненко

Отношения между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко находятся сейчас в большом напряжении. Однако больше от бракоразводного процесса пострадала экс-супруга комика.

После разрыва комического дуэта зрители оценивают юмористов по отдельности. Таким образом, поклонников Петросяна оказалось больше, чем Степаненко. Соответственно, это сказалось на гастрольном графике артистов.

Женщина начала один за одним отменять свои выступления. Представители артистки ссылаются на плохое самочувствие Степаненко. Однако эксперты отмечают, что из-за болезни выступающего концерты не отменяются, а переносятся. Так, можно сделать вывод о том, что продаваемость билетов на выступления экс-супруги Петросяна находится на очень низком уровне.

Кроме этого, в СМИ сообщили, что ранее сайт юмористов информировал поклонников о деятельности дуэта. Сейчас сервис остался в распоряжении комика, а Степаненко стало сложно найти в Сети.