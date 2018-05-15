Актер Данила Козловский купил квартиру в центре Москвы, в ней он живет со своей невестой Ольгой Зуевой

В течении долгого времени актер жил в Петербурге, теперь же он стал владельцем квартиры в Москве. В новых апартаментах Данила Козловский живет со своей невестой Ольгой Зуевой и их собакой Грушей, которую они «удочерили» во время отдыха в Грузии.

Как сообщили СМИ, актер Данила Козловский купил элитную квартиру в центре российской столицы. По информации, артист приобрел просторные апартаменты на Тверской улице.

Актер рассказал, что раньше он не имел возможности купить квартиру в Москве. Теперь же он обзавелся жилищем и твердо решил, что его дом – в столице. В новой квартире Данила Козловский живет с Ольгой Зуевой. Также с ними живет собака Груша, которую пара встретила на улице в Грузии. Зуева и Козловский так полюбили собаку, что решили забрать ее с собой в Россию. Теперь собака с «грузинскими корнями» живет в Москве.

По словам Данилы Козловского, со своей собакой он иногда гуляет по окрестностям. Артист, говоря о прогулках с псом, упомянул, что прогуливается с ней «на районе». Эта фраза сразу же напомнила журналистам из ряда СМИ о недавнем фильме «На районе», в котором Ольга Зуева впервые выступила в роли режиссера, а Данила Козловский сыграл роль одного из самых главных героев истории кинокартины.