Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO ради сольного проекта MOLLY
Одна из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса огорчила поклонников группы SEREBRO. Новость об уходе из группы и мотивы такого решения Ольга Серябкина сообщила у себя в Instagram.
Как оказалось, группа SEREBRO лишится своей солистки Ольги Серябкина. Певица уходит из коллектива и готова отправится в «свободное плавание» без «серебряной» группы.
В своем Instagram Серябкина рассказала, что она уходит из группы, однако это случится лишь в 2019 году. До этого момента она как и раньше будет выступать в составе музыкального коллектива и петь песни на концертах. По словам Ольги Серябкиной, она решилась на такой шаг ради сольного проекта MOLLY. Певица уже давно записывает сольные песни под данным именем, однако теперь ей хочется посвящать проекту все свое время.
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Я не спала всю ночь. Записала это видео и не смогла выложить. Не знаю вообще как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я УХОЖУ ИЗ SEREBRO. Говорить сейчас о том, что я чувствую очень сложно. Потому что с одной стороны я остаюсь дома, в MALFA и смогу полноценно заниматься MOLLY, делать собственную музыку. А с другой – ухожу из группы, которая была и остаётся частью меня. Я пишу всё это, хотя впереди у нас еще много концертов – ВМЕСТЕ В ТАКОМ СОСТАВЕ МЫ БУДЕМ ДО 2019 ГОДА. Но мне важно сказать это, когда я всё решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал "действуй". SEREBRO – такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас – из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 – я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами всё узнаете. Не за горами день, когда я объявлю даты на свои сольные концерты, а пока – ждите нас в прежнем составе в своём городе. Хочу зажигать с вами ещё больше, если вообще возможно хотеть больше. И помните одно. SEREBRO - ВЕЧНО. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось – это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет. #molly
Максим Фадеев, продюсер группы SEREBRO, поддержал решение Серябкиной. Певица все равно продолжит с ним сотрудничать, она намерена и дальше писать для группы песни, а Фадеев будет продюсировать ее сольный проект. В группе SEREBRO Ольга Серябкина выступает уже 12 лет, вместе с Еленой Темниковой они начали свою карьеру именно в этом коллективе.