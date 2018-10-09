Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO ради сольного проекта MOLLY

Одна из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса огорчила поклонников группы SEREBRO. Новость об уходе из группы и мотивы такого решения Ольга Серябкина сообщила у себя в Instagram.

Как оказалось, группа SEREBRO лишится своей солистки Ольги Серябкина. Певица уходит из коллектива и готова отправится в «свободное плавание» без «серебряной» группы.

В своем Instagram Серябкина рассказала, что она уходит из группы, однако это случится лишь в 2019 году. До этого момента она как и раньше будет выступать в составе музыкального коллектива и петь песни на концертах. По словам Ольги Серябкиной, она решилась на такой шаг ради сольного проекта MOLLY. Певица уже давно записывает сольные песни под данным именем, однако теперь ей хочется посвящать проекту все свое время.

Максим Фадеев, продюсер группы SEREBRO, поддержал решение Серябкиной. Певица все равно продолжит с ним сотрудничать, она намерена и дальше писать для группы песни, а Фадеев будет продюсировать ее сольный проект. В группе SEREBRO Ольга Серябкина выступает уже 12 лет, вместе с Еленой Темниковой они начали свою карьеру именно в этом коллективе.