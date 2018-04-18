Рэпер Баста сыграл главную роль в фильме "Клубаре"

Василий Вакуленко, продолжая расширять горизонты своей деятельности и творчества, снялся в криминальной комедии. Кроме того, он совместил съемки со своим привычным делом - написал музыка для фильма.

Рэпер из Ростова записал специальное видео, в котором обратился к зрителям и пригласил их в кино, чтобы посмотреть новый фильм с его участием. Артист исполнил главную роль в картине «Клубаре» вместе с актером Евгением Стычкиным, который также снялся в фильме. Ролик рассчитан специально для жителей Ростова.

Сообщается, что работа над лентой велась около трех лет, а в одной из сцен снялась даже супруга Василия Вакуленко Елена Пинская-Вакуленко. Сюжет картины строится вокруг московского промоутера Антона, который разводит одного из авторитетных бизнесменов Цукерберга на строительство ночного клуба, после чего у него начинаются проблемы с правоохранительными органами. Фильм выходит в прокат 11 октября.

Напомним, в конце сентября Баста приезжал с большой концертной программой в Ростов, где в родном дворе устроил встречу с поклонниками. Многие уважают исполнителя за то, что он всегда помнит о городе, где родился и вырос. Он с удовольствием поговорил с фанатами, которые пришли увидеть артиста.