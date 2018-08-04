Указали на дверь: Оскандалившуюся сестру Меган Маркл не пустили в Кенсингтонский дворец

53-летняя Саманта Маркл, которая является сводной сестрой герцогини Сассекской, изо всех сил жаждет увидеть свою родственницу, которая не так давно стала членом королевской семьи. Сначала сестра Меган Маркл критиковала королевскую семью в своем Twitter, а теперь ищет повод для встречи.

Многие поклонники королевской семьи не любят сестру Меган Маркл. Считается, что 53-летняя Саманта Маркл решила начать общаться со своей сводной родственницей лишь ради славы и надежды на богатство. Сестра герцогини Сассексой уже успела заполучить славу скандальной и вздорной женщины. Однако, Саманте Маркл вдруг резко понадобилось лично поговорить со своей сестрой.

Оскандалившаяся сестра отправилась в Кенсингтонский дворец. Конечно же, охрана ее не пустила. Саманта Маркл стала объяснять, что ей срочно нужно поговорить с Меган Маркл по поводу состояния ее отца. Якобы, сестра герцогини Сассекской несколько раз пыталась связаться с официальными представителями дворца, но те ее игнорировали.

Так, оскандалившуюся Саманту Маркл не пустили даже на порог Кенсингтонского дворца. Сестре Меган Маркл сразу же «указали на дверь». Однако, Саманта Маркл отдала охране письмо для своей сестры. Скорее всего, послание так и не дойдет для Меган Маркл, так как охрана может «забраковать» письмо и посчитать его небезопасным.