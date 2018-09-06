В Петербурге установили памятник Высоцкому

В Санкт-Петербурге был впервые установлен памятник знаменитому советскому поэту, актеру театра и кино, писателю и музыканту Владимиру Высоцкому.

Скульптуру, выполненную из бронзы, расположили в одном из ведущих высших учебных заведений страны – в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена. Данный монумент стал первым, посвященным Высоцкому на территории Петербурга.

Владимир Высоцкий являлся выдающейся личностью, которая успела сотворить множество прекрасных произведений в течение жизни. Он исполнил роль Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя», за что был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, однако, посмертно. Высоцкий погиб в возрасте 42 лет по причине тяжелого заболевания, связанного с употреблением наркотических веществ и алкоголизмом. Он успел написать огромное количество песен, многие из которых до сих пор актуальны и популярны в российском обществе.