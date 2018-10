Вышел трейлер мини-сериала по роману «Благие знамения»

Стриминговый сервис Amazon продемонстрировал короткий трейлер предстоящего британо-американского мини-сериала «Благие знамения» («Good Omens»), который основан на одноименном романе английских писателей Терри Пратчетта (Terry Pratchett) и Нила Геймана (Neil Gaiman) 1990 года.

Шоу обещает быть в жанре комедийного постапокалипсиса. Сюжет шестисерийного сериала будет повествовать о демоне Кроули и ангеле Азифареле, которые живут на Земле и совместными усилиями пытаются предотвратить пришествие антихриста, которое должно сопровождаться битвой между Раем и Адом.

Главные роли достались актерам Дэвиду Теннанту (David Tennant) и Майклу Шину (Michael Sheen).

В оригинале роман имеет название «Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch». Нил Гейман, который самостоятельно занимался адаптацией сценария для шоу, не хотел браться за данный проект, поскольку соавтор Терри Пратчетт умер, а они хотели заниматься произведением вместе. Писатель изменил свое решение, желая выполнить последнюю волю друга, который в своем предсмертном письме попросил его продолжать задуманное самостоятельно.

Премьера мини-сериала запланирована на 2019 год на сервисе Amazon Prime Video. Также его покажут на британском телеканале BBC.