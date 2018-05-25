Режиссёр Барбара Брокколи: Джеймса Бонда не будет играть женщина

Во время работы над юбилейным фильмом об агенте 007 поклонники начали беспокоиться, не изменится ли гендерная принадлежность главного героя.

Однако главный продюсер проекта Барбара Брокколи заверила всех, что Джеймс Бонд - это роль, которая принадлежит только мужчине, поэтому женщина не может претендовать на главную роль. Напомним, данные предположения возникли после того, как нынешний герой бондианы Дэниел Крейг заявил, что это последний фильм из цикла, в котором он принимает участие.

Брокколи утверждает, что в её планы не входит смена мужского характера на женский. Также она отмечала, что могла бы рассмотреть кандидатуру чернокожего актёра на роль агента 007.

Ранее сообщалось, что съёмочный процесс 25-го фильма о Бонде затянулся из-за скандального ухода режиссёра Дэнни Бойла. Предполагается, что он поссорился с Дэвидом Крейгом по неизвестной причине.