Мария Погребняк легла в больницу с нервным срывом из-за розыгрыша

За время болезни знаменитость похудела до 42 килограмм. Об этом она рассказала в stories на странице в Instagram.

Супруга российского футболиста Павла Погребняка недавно приняла участие в розыгрыше ценных призов. Организаторы воспользовались популярностью Марии в социальной сети и сделали её лицом именного "гива". Пользователи массово подписывались на аккаунты спонсоров в надежде получить ценные призы - iPhone. Но в итоге акция оказалась аферой. Мошенники присвоили деньги на смартфоны, а победителям отправили батарейки в брендовых коробках Apple. Так как организаторы скрылись, все камни полетели в огород лица розыгрыша - Марии Погребняк.

Знаменитость не стала увиливать от ответственности и оплатила призы из своего кармана. Но даже после этого возмущенные пользователи продолжили донимать Марию Погребняк обвинениями. Они то и довели жену спортсмена до нервного срыва. С таким диагнозом она легла в больницу, где медики смогли улучшить состояние здоровья. После курса реабилитации, Мария Погребняк попытается восстановить справедливость через суд.