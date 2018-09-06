Появился трейлер драмы «Две королевы» с Марго Робби и Сиршей Ронан

В сети появился трейлер предстоящей британской исторической драмы «Две королевы» («Mary Queen of Scots»), главные роли в которой исполнили красавицы Сирша Ронан (Saoirse Ronan) и Марго Робби (Margot Robbie).

Британский режиссер Джози Рурк (Josie Rourke) рассказал историю двух сильных и прекрасных женщин. Ирландская актриса исполнила роль Марии Стюарт, королевы Шотландии, а австралийская – роль ее кузины Елизаветы I Тюдор, королевы Англии и Ирландии.

Мария становится королевой Франции, однако на короткое время – овдовев после смерти короля Франциска II, она возвращается на родину, где ей предстоит наладить пошатнувшиеся отношения с кузиной. Или свергнуть ее с престола, на который Мария вправе претендовать.

В реальности конфликт женщин завершился спустя пару десятилетий, когда в 1587 года Марию казнили по приказу Елизаветы.

Компанию активам составили шотландский актер Дэвид Теннант (David Tennant) и многие другие. Производством кинокартины занялась британская киностудия Working Title Films совместно с подразделением Focus Features американской кинокомпании Universal Studios.

Мировая премьера сериала запланирована на 7 декабря, в Великобритании кинолента будет демонстрироваться на больших экранах с 18 января 2019 года.