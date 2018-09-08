СМИ: сын Дениса Клявера и внук Ильи Олейникова стал чемпионом мира по тхэквондо

16-летний Тимофей Клявер, внук известного юмориста Ильи Олейникова, получил титул чемпиона мира на соревнованиях среди юниоров. Отец юноши, певец Денис Клявер, очень рад победе сына и гордится его успехами.

СМИ сообщают, что старший сын Дениса Клявера достиг успеха в спорте. По информации, юноша стал чемпионом мира тхэквондо. По словам Клявера, его сын упорно шел к титулу. Певец уверен, что его старший наследник получил победу благодаря амбициям, таланту и трудолюбию.

Денис Клявер заявил, что гордится своим старшим сыном. Теперь 16-летний юноша носит почетное звание чемпиона мира, чему безумно рад его отец. По словам Клявера, большую роль в победе сына сыграла Юлия Клявер, экс-жена певца и мать Тимофея. В прошлом женщина была танцовщицей в группе у Лаймы Вайкуле. Певец считает, что трудолюбие матери передалась сыну. Помимо этого, женщина постоянно поддерживала юношу и не позволяла сдаваться на пути к заветному титулу.

Денис Клявер – сын известного юмориста Ильи Олейникова, который скончался в 2012 году. Певец был участником некогда популярной группы «Чай вдвоем», однако она распалась и Клявер со Стасом Костюшкиным стали выступать по отдельности. У Дениса Клявера два сына и одна дочь. Сына Тимофея ему родила вторая жена Юлия Клявер, а дочь Эвелин от певца в 2005 году родила Ева Польна. От третьей жены, с которой Денис Клявер и сейчас в браке, у него есть младший сын Даниэль.