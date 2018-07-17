Модель Анастасия Костенко поделилась секретом быстрого восстановления фигуры после родов
В июле жена футболиста Дмитрия Тарасова подарила своему мужу дочку Милану. И через несколько месяцев показала свою идеальную фигуру.
Ростовская модель Анастасия Костенко с радостью поделилась фотографией с дочерью на руках в своем Instagram.
Подписчики отметили потрясающую подтянутую фигуру молодой мамы, засыпав девушку кучей комплиментов.
Тогда жена известного футболиста Дмитрия Тарасова поделилась с общественностью своими секретами как же прийти в форму после беременности.
Девушка рассказала, что еще в больнице ей сделали специальный корсет. Но из-за плохого самочувствия, модель смогла проносить его всего восемь дней. Она подчеркнула, что полностью заметить результат ей удалось только после двух месяцев восстановления, когда мышцы пресса пришли в норму.
Также, Костенко рассказала, что начала постепенно добавлять походы в бассейн и сауну.
Плюс ко всему, модель утверждает, что она всегда была сторонником правильного питания и равнодушна к сладостям. Права она признается, что в время беременности у нее бывали дни, когда она позволяла себе “вредности”.
Также жена футболиста поделилась, что на протяжении почти всей беременности очень сильно боялась выкидыша. Она считала, что могут возникнуть какие-то проблемы, если ребенок в животе недостаточно активно пинается.