Модель Анастасия Костенко поделилась секретом быстрого восстановления фигуры после родов

В июле жена футболиста Дмитрия Тарасова подарила своему мужу дочку Милану. И через несколько месяцев показала свою идеальную фигуру.

Ростовская модель Анастасия Костенко с радостью поделилась фотографией с дочерью на руках в своем Instagram.

Подписчики отметили потрясающую подтянутую фигуру молодой мамы, засыпав девушку кучей комплиментов.

Тогда жена известного футболиста Дмитрия Тарасова поделилась с общественностью своими секретами как же прийти в форму после беременности.

Девушка рассказала, что еще в больнице ей сделали специальный корсет. Но из-за плохого самочувствия, модель смогла проносить его всего восемь дней. Она подчеркнула, что полностью заметить результат ей удалось только после двух месяцев восстановления, когда мышцы пресса пришли в норму.

Также, Костенко рассказала, что начала постепенно добавлять походы в бассейн и сауну.

Плюс ко всему, модель утверждает, что она всегда была сторонником правильного питания и равнодушна к сладостям. Права она признается, что в время беременности у нее бывали дни, когда она позволяла себе “вредности”.

Также жена футболиста поделилась, что на протяжении почти всей беременности очень сильно боялась выкидыша. Она считала, что могут возникнуть какие-то проблемы, если ребенок в животе недостаточно активно пинается.