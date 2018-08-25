Макс Барских рассказал о своём непростом детстве

Макс Барских признался, какой была его первая работа в юности. Об этом исполнитель рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Макс Барских является достаточно популярным артистом в России. Однако мало кто знает о нелегком детстве. По словам исполнителя, его родители развелись, когда он был подростком. Уже в то время певец думал о том, что нужно искать работу и помогать своей маме прокормить семью.

Макс Барских начал работать ещё до получения паспорта. Его первой работой было распространение косметики по каталогам. В 16 лет будущая звезда эстрады устроился барменом, после чего переехал в Киев. Исполнителю удавалось жить на минимальные деньги и искать различные подработки. А далее Максу Барских удалось попасть на «Фабрику звезд», где он и начал свой карьерный путь.

Кроме этого, певец признался в своей неприязни к «Евровидению». По словам исполнителя, конкурс всего лишь заполняет один телевизионный эфир.