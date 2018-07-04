Сестра погибшей Полины Лобановой опубликовала её фото в гробу

Сестра скончавшейся участницы «Дома-2» Полины Лобановой обнародовала её фото в гробу. Василиса посвятила снимок всем тем, кто не смог попрощаться с девушкой.



Полина Лобанова скончалась 4 июля текущего года. 20-летнюю участницу телестройки нашли мертвой в квартире её знакомого. По результатам медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотиками.

Василиса Лобанова похоронила свою сестру на одном из кладбищ Подмосковья, рядом с матерью. Сегодня в микроблоге родственницы погибшей появилась фотография Полины, окруженной цветами и иконами, в гробу.

Напомним, что накануне своей смерти Лобанова опубликовала ролик, в котором рассказала подписчикам о своём странном сне.