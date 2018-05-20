Ольга Бузова презентует новый альбом “Принимай меня”

Сама Ольга называет свой альбом откровением, и надеется, что он найдет отклик в сердцах слушателей.

Известная светская дива Ольга Бузова умудряется совмещать в себе несколько направлений медийного бизнеса, не забывая уделять внимание музыке.

Бузова объявила всем своим поклонникам в Instagram, что 5 октября она презентует новый альбом, который будет называться “Принимай меня”.

По словам певицы, она работала над пластинкой с начала года. Она говорит, что этот альбом станет своего рода откровением. Через свои песни Бузова сможет поделиться своими мыслями, переживаниями и мечтами. Также, она отмечает, что данным альбомом она открывает дверь в свое сердце. И именно этими песнями она скажет то, что не могла рассказать ни в одном интервью.

Звезда искренне надеется получить отклик от слушателей.

Напоминаем, что недавно дива оказалась в самом сердце скандала. Многие блогеры обвинили Бузову в обмане после лотереи с автомобилем, которая так и не завершилась.