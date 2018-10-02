"В моей смерти прошу винить Тимати": Мать рэпера опубликовала шокирующее видео

Мать Тимати Симона Юнусова опубликовала на своей странице видео с необычной надписью. Как оказалось, женщине стало страшно за свою внучку, которую Тимати катал на серфе.

Подпись к ролику звучит как: «В моей смерти прошу винить Тимати Ю». Подписчики догадались, что такую фразу Симона Юнусова посвятила экстремальному развлечению сына с его дочерью Алисой.

На кадрах видно, как рэпер катается на серфе, держа свою маленькую наследницу на руках. Пользователи Сети поддержали переживания Симоны. Подписчики осудили Тимати за риск, которому он подверг ребёнка. Юзеры не поняли, зачем Алисе в таком возрасте нужен подобный экстрим.

Некоторые пользователи наоборот похвалили рэпера за такой отчаянный шаг. По их мнению, доверие Тимати и Алисы находится на высоком уровне.