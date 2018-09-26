Netflix представил трейлер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Стриминговый гигант Netflix впервые представил зрителям полноценный трейлер предстоящего сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» («The Chilling Adventures of Sabrina») в жанре мистической драмы, являющегося перезапуском популярного шоу 1990-х «Сабрина — маленькая ведьма» («Sabrina, the Teenage Witch»), основанного на одноименном графическом романе издательства Archie Comics.

Создатели проекта хотели сделать ремейк более мрачным в сравнении с оригинальным сериалом, что отразилось в трейлере. Ролик доступен для просмотра на официальном канале Netflix в YouTube.

Роль маленькой ведьмы исполнила американская актриса Кирнан Шипка, популярность которой принесло участие в сериале «Безумцы». Продюсером сериала выступил Роберто Агирре-Сакаса, ранее работавший над созданием подросткового сериала «Ривердейл», также основанного на комиксах Archie.

В 2017 году, когда проект сериала стал собственностью Netflix, стриминговый сервис заказал сразу два сезона по десять эпизодов каждый. В начале текущего года создатели сериала подтвердили, что кот Салем будет присутствовать в шоу, обрадовав многих пользователей и повысив нарастающий интерес публики.

Все эпизоды первого сезона, как обычно происходит премьера на Netflix, станут доступны для просмотра 26 октября.

Недавно в сети появилась информация о том, что стриминговый сервис прибрел права на экранизацию всех повестей «Хроники Нарнии». Представители Netflix рассказали, что планируют совершить перезапуск серии фильмов, а так выпустить сериал.