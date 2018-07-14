Ирина Мирошниченко сделала аборт по просьбе мужа и осталась без детей

Актриса жалеет, что поддалась на уговоры Михаила Шатрова. Впрочем, главной причиной стала работа.

Ирина Мирошниченко за свою долгую жизнь не родила детей из-за сильной занятости. Пик её театральной карьеры пришелся на 1970-е годы. Молодая звезда постоянно получала от режиссеров предложения, от которых невозможно отказаться. Актриса забеременела как раз в тот момент, когда получила роль в первом фильме - "Я шагаю по Москве".

Михаил Шатров почувствовал желание супруги сниматься и предложил ей сделать аборт. Он хотел детей, но опасался излишне надавить на Ирину Мирошниченко. В итоге последняя вняла просьбе мужа и пошла на процедуру. Оба супруга нормально восприняли ситуацию и больше никогда её не обсуждали. В итоге за 12 лет брака пара так и не стала родителями.

Ирина Мирошниченко также жалеет об отношениях с Витаутасом Жалакявичюсом. Ради режиссера она бросила своего первого мужа, но новый брак не принес счастья. Он продлился всего полгода и развалился из-за семейных конфликтов на почве популярности. Вскоре актриса завязала роман с Игорем Мирошниченко, от которого также не оставила наследников. Мешала, опять же, работа. Слово "подожди" стало девизом её отношений. Как результат - ещё один аборт.

Позднее Ирина Мирошниченко попала в автомобильную катастрофу. Из-за травмы она лишилась возможности ходить, что стало ещё одним препятствием для материнства. Об этом знаменитость рассказала во время программы "Судьба человека".