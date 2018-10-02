Сильвестр Сталлоне поделился кадрами со съемок «Рэмбо 5»
Американский актер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone) вернулся к роли легендарного спецназовца спустя десятилетие. Съемочный процесс «Рэмбо 5» («Rambo V») начался, в сети даже имеются фотографии актера с площадки, на которых он предстает в ковбойском образе.
Фильм «Рэмбо 5» станет продолжением серии американских боевиков, которые демострируются на больших экранах с 1982 года. Главный персонаж историй, Джон Рэмбо, взят из произведений американского писателя Дэвида Моррелла (David Morrell). Режиссером предстоящей кинокартины стал Адриан Грюнберг.
По сюжету фильма, ветеран войны, перебравшийся в Аризону и страдающий от посттравматического стрессового расстройства, ведет умеренную жизнь на ранчо до тех пор, пока не узнает о пропаже дочери подруги в Мексике. Ради спасения девушки Рэмбо пересекает границу, где знакомится с журналисткой, сестра которой также исчезла. В итоге герой раскрывает преступный синдикат, который замешан в торговле людьми и промышляет сексуальным рабством, после чего намеревается остановить злоумышленников.
Проект продолжения серии боевиков разрабатывался в течение нескольких лет, за которые успело появиться больше количество слухов. Предполагалось, что Рэмбо будет бороться с монстрами. Также распространялась ложная информация о том, что Сильвестр Сталлоне покинул проект – вопреки тому, что актер долгие годы выражал желание вернуться к роли.
Премьера кинокартины запланирована на конец 2019 года.