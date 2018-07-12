Басков едва не окоченел в холодильнике на вечеринке Аллегровой

Без обуви и в легкой одежде певец провел взаперти около получаса. Тот случай он до сих пор вспоминает с содроганием.

Однажды Николая Баскова в числе прочих гостей пригласили на вечеринку Ирины Аллегровой. Артист вспоминает, что хозяйка славилась своей любовью к кулинарии. У себя дома исполнительница оборудовала большую кухню с множеством различной посуды и "новомодных примочек". Но больше всего Николаю Баскову запомнился огромный холодильник-комната, в которую он угодил по нелепой случайности.

Спустя годы вокалист не может вспомнить, по какой причине вошел в холодное помещение. Однако герметичная дверь захлопнулась и закрыла его внутри. Николай Басков оказался в окружении полок с замороженными продуктами без возможности выйти наружу. Как позднее оказалось, он был. Но именно в тот день механизм сломался.

Николай Басков долго и безуспешно пытался дозваться до кого-либо из гостей. Мобильная связь в холодильнике не работала. Артист рисковал окоченеть насмерть, однако участники вечеринки хватились товарища. Вначале они решили, что Николай Басков попросту ушел, не попрощавшись. К счастью, кто-то заметил его обувь в прихожей. Проверив все помещения, певца спасли из холодного плена. Ирина Аллегрова ещё и сурово выбранила спасенного друга за любопытство. Об этом Николай Басков рассказал в интервью для издания "Теленеделя".