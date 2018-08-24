Том Йорк из Radiohead написал очередной санудтрек «Has Ended» к хоррору «Суспирия»

Том Йорк (Thomas Yorke), солист британской рок-группы Radiohead, представил новую композицию «Has Ended», которая стала саундтреком к предстоящей кинокартине в жанре ужасов «Суспирия» («Suspiria») итальянского режиссера Лука Гуаданьино (Luca Guadagnino).

Том Йорк стал композитором киноленты, и для него подобный опыт является дебютным. Ранее британский музыкант написал трек «Suspirium», который также использовали в создании хоррор-фильма.

Впервые фильм «Суспирия», который является ремейком одноименной кинокартины Дарио Ардженто 1977 года, был продемонстрирован на Венецианском кинофестивале, войдя в его конкурсную программу. Премьера в кинотеатрах России пройдет 29 ноября.

Имеющиеся отзывы о фильме весьма будоражащие – по предварительной информации, некоторые сцены травмировали зрителя на одном из предварительных просмотров. Все критики отмечают реалистичность художественной постановки и одновременно интригующую и жуткую атмосферу киноленты.