Принц Гарри проигнорировал свою бывшую возлюбленную на светской вечеринке

Причиной для такого поведения могло послужить присутствие Меган Маркл.

Трёхдневная светская вечеринка в Амстердаме привлекла множество знаменитостей. В числе приглашённых оказались не только Меган Маркл и принц Гарри, но и его бывшая возлюбленная Дженна Коулман. Основная популярность пришла к актрисе после роли в фильме про королеву Викторию в ленте «Доктор Кто». С принцем Гарри отношения у Дженны не сложились, и пара распалась в 2015 году.

Неожиданная для принца Гарри встреча произошла за завтраком в клубе Soho House, где Колман была со своим возлюбленным Томом Хьюзом. Граф Сассекский на пути к Меган Маркл был вынужден пройти мимо Дженны, однако девушку он полностью проигнорировал. Бывшие возлюбленные не подали признаков, что вообще когда-то были знакомы. Однако поклонники королевской семьи уверены, что принц Гарри был вынужден так поступить, потому что Меган Маркл могла их увидеть. Ранее фанаты считали, что пара рассталась в дружеских и тёплых отношениях, но, видимо, они ошибались.