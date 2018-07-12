Порноактриса Сторми Дэниэлс рассказала о связи с Трампом в своей книге

Порноактриса перестала скрывать свою интимную связь с нынешним президентом. Она со всеми подробностями поделилась этим с общественностью.

Известная американская порноактриса Стеффани Клиффорд, которая известна общественности как Сторми Дэниэлс опубликовала собственную автобиографичную книгу под названием “Полная открытость”.

Помимо многих фактов из личной жизни актрисы, она поделилась, что имела интимную связь с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

По ее словам, в июле 2006 года, тогда еще бизнесмен, пригласил Сторми к себе в номер. Трамп обещал порноактрисе, что она снимется в его шоу. Затем после разговора, который длился несколько часов, Трамп предложил актрисе заняться сексом. Актриса подчеркнула, что данная связь произошла по обоюдному согласию, а сам акт длился около трех минут. Отмечается, что в том году президент уже состоял в браке с Миланьей.

Также Сторми рассказала, что никакого романа или отношений с Трампом у них не было.

По словам порноактрисы, Трамп “купил” ее молчание за 160 тысяч долларов. Позднее, актриса с помощью суда смогла отменить неразглашение.

Стало известно, что Трамп упал на 138 строк в известном рейтинге богатейших людей на Forbes. Он потерял около 600 млн долларов, теперь его состояние составляет 3,1 млрд долларов.