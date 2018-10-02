Петросян требует найти "афериста", который лжет о нем в СМИ

Возмущенный юморист обратился к широкой общественности через Instagram. По его словам, недоброжелатель взял себе "псевдоним" главы МИД России Сергея Лаврова.

В ролике Евгений Петросян рассказал о неком "мошеннике" и "аферисте", который распространяет в СМИ информацию от его лица. Неизвестный выдает себя за концертного директора, сотрудника театра и официального представителя артиста. Он пользуется вымышленным статусом, чтобы вбросить дезинформацию о личной жизни Евгения Петросяна. Рвением "Сергея Лаврова" активно пользуются российские издания, принимая его за полезного инсайдера.

Евгений Петросян требует прекратить писать о нем со слов упомянутого человека и "призвать к ответственности". Сам он тоже не собирается сидеть в стороне и намерен найти мошенника через своих адвокатов. В описании юморист предположил, что имя Сергея Лаврова для лжи могут использовать его оппоненты. Ранее они уже распространяли "выдуманную информацию", называясь Савелием Карташевым.



