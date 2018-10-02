Петросян требует найти "афериста", который лжет о нем в СМИ
Возмущенный юморист обратился к широкой общественности через Instagram. По его словам, недоброжелатель взял себе "псевдоним" главы МИД России Сергея Лаврова.
В ролике Евгений Петросян рассказал о неком "мошеннике" и "аферисте", который распространяет в СМИ информацию от его лица. Неизвестный выдает себя за концертного директора, сотрудника театра и официального представителя артиста. Он пользуется вымышленным статусом, чтобы вбросить дезинформацию о личной жизни Евгения Петросяна. Рвением "Сергея Лаврова" активно пользуются российские издания, принимая его за полезного инсайдера.
Евгений Петросян требует прекратить писать о нем со слов упомянутого человека и "призвать к ответственности". Сам он тоже не собирается сидеть в стороне и намерен найти мошенника через своих адвокатов. В описании юморист предположил, что имя Сергея Лаврова для лжи могут использовать его оппоненты. Ранее они уже распространяли "выдуманную информацию", называясь Савелием Карташевым.
View this post on Instagram
Я обращаюсь ко всем! Некий Сергей Лавров активно действует в СМИ от моего имени. Говорит всякие глупости, разводит «небылицы в лицах» и зачастую выдаёт информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни. Это безобразие! Поскольку СМИ им активно пользуется, я не сомневаюсь в том, что это так называемый «псевдоним», не скромно взятый у нашего министра иностранных дел, что тоже не делает этому самозванцу чести. Я призываю всех здравомыслящих людей обратить на это внимание и сказать этому человеку: «Нет!». Всякая нечесть, пользуясь событиями чужой жизни, особенно в трудный момент, старается поживиться. Или ещё хуже, это псевдоним моих оппонентов. Они уже использовали в сетях имя Савелий Карташев и таким образом сливали выдуманную информацию. #евгенийпетросян #стоп #сми #хватитврать