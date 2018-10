Петросян требует найти "афериста", который лжет о нем в СМИ

View this post on Instagram

Я обращаюсь ко всем! Некий Сергей Лавров активно действует в СМИ от моего имени. Говорит всякие глупости, разводит «небылицы в лицах» и зачастую выдаёт информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни. Это безобразие! Поскольку СМИ им активно пользуется, я не сомневаюсь в том, что это так называемый «псевдоним», не скромно взятый у нашего министра иностранных дел, что тоже не делает этому самозванцу чести. Я призываю всех здравомыслящих людей обратить на это внимание и сказать этому человеку: «Нет!». Всякая нечесть, пользуясь событиями чужой жизни, особенно в трудный момент, старается поживиться. Или ещё хуже, это псевдоним моих оппонентов. Они уже использовали в сетях имя Савелий Карташев и таким образом сливали выдуманную информацию. #евгенийпетросян #стоп #сми #хватитврать