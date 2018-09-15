"Самый лучший человек на планете": Ольга Зуева публично призналась в любви Козловскому

Российская актриса не смогла сдержать нежные чувства к своему избраннику.

Сообщается, что накануне прошла премьера фильма "На районе", режиссёром которого стала Ольга Зуева. Продефилировав по красной дорожке со своим возлюбленным, актёром Данилой Козловским, который выступил продюсером и исполнителем одной их главных ролей, актриса чуть позже обратилась к собравшимся на показ.

Во время выражения благодарности тем, кто ей помог в создании картины, в том числе морально, Зуева призналась в любви своей второй половине. Ольга заявила Козловскому, что он - её супермен и лучший человек на этой планете. Отмечается, что на премьере присутствовали подруги режиссёра - Светлана Ходченкова и Анжелика Каширина.

Ранее Ольга Зуева призналась, что иногда ревнует Данилу Козловского из-за его харизматичной внешности.