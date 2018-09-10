Фанаты Леди Гаги устроили кибератаку на «Веном» ради ее нового мюзикла
Жесткая критика предстоящего супергеройского фильма «Веном» («Venom»), основанного на комиксах издательства Marvel, оказалась инициативой преданных поклонников певицы Леди Гаги (Lady Gaga), которые таким образом пытаются привлечь внимание зрителей к премьере мьюзикла «Звезда родилась» («A Star Is Born») с участием их кумира, которая произойдет в тот же день, что и выход кинокартины с Томом Харди в главной роли.
Вчера, 2 октября, в социальной сети Twitter появилось большое количество негативных отзывов о киноленте американского режиссера Рубена Флейшера «Веном». Большинство рецензий были идентичны, текст в них совпадал, авторы сообщений утверждали, что кинокартина вышла самой провальной за всю историю экранизаций комиксов Marvel. Самым подозрительным являлось то, что пользователи сравнивали «Веном» с «Звезда родилась», рассказывая, что последний оставляет исключительно положительные впечатления.
Представителю американской новостной медиа-компании BuzzFeed удалось связаться с одним из авторов подобных твитов. Пользователь сообщил репортеру, что группа фанатов Леди Гаги совершила кибератаку с помощью ботов, которые создавали фейковые аккаунты, оставляющие недовольные сообщения. Целью поклонников певицы было привлечение аудитории к фильму «Звезда родилась», премьера которого состоится 4 октября в России и 5 – в США, в те же даты, что и дебютная демонстрация «Венома».
Недавно продюсеры предстоящего супергеройского фильма развеяли успевшие расползтись по сети слухи о «кровавой» версии кинокартины, из которой были вырезаны обнаженные сцены и сцены жестокого насилия. Создатели «Венома» заявили, что всегда задумывали его с возрастным рейтингом PG-13.