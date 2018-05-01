Эмма Стоун регулярно страдает от панических атак

Проблема донимает актрису несмотря на лечение и тренировки. Об этом пишет сайт CNN.

О своем недуге Эмма Стоун рассказала доктору Гарольду Коплевицу на Неделе рекламы в Нью-Йорке. По словам актрисы, первая паническая атака накрыла её в семилетнем возрасте. Маленькая девочка отправилась в гости к другу и внезапно представила дом горящим, а людей в нем - обреченными на смерть. Следующие два года болезнь лишь прогрессировала.

В конце концов, Эмма Стоун обратилась к врачам. Годы спустя панические атаки удалось ослабить терапией и профессиональными навыками. Но актриса призналась, что до сих пор регулярно страдает от внезапных приступов. Одна из атак накрыла Эмму Стоун утром накануне мероприятия.

Гарольд Коплевиц является главой Института Детского Разума в США. Он заявил журналистам, что каждый пятый американский ребенок страдает от психических расстройств. При этом панические атаки являются одним из наиболее распространенных заболеваний.