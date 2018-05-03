«В чём польза?»: Лена Миро ответила на критику Эдгарда Запашного

Миро решила перейти от обсуждения жестокости в цирке к личности самого Запашного.

Недавно блогер возмутилась жестоким отношением к цирковой тигрице во время представления. В ходе обсуждения она усомнилась в пользе цирка в современном обществе. В ответ знаменитый дрессировщик в резкой форме спросил у Миро: «Ты кто такая и какую пользу принесла стране?». Лена решила ответить на критику в свой адрес. Она резонно предположила, что раз человек задаёт подобные вопросы, то его заслуги бесспорны. Миро решила немного пролить свет на личность Эдгарда Запашного. Блогер поставила чёткий знак равенства между членством артиста в «Единой России» и принятием пенсионной реформы: «Сегодня ты лупишь тигров, а завтра голосуешь за геноцид стариков». В чём польза для страны, спрашивает Миро.

В качестве ещё одной «заслуги» дрессировщика она упомянула покупку шляпы Майкла Джексона. «Шляпа человека, обвиняемого в педофилии? Так ли она нужна России?» - интересуется Лена. Затем она выяснила, что Запашный попал в книгу рекордов Гиннеса за исполнение «Самой высокой колонны из 3-х человек на бегущей паре лошадей» и снова поставила вопрос ребром: какая польза может быть от трёх циркачей на одной несчастной лошади. Миро считает, что искренняя уверенность Запашного в его ценности для России – загадка для неё и для многих. Может, поэтому он приемлет критику только от людей равных ему по рангу, озадачена блогер.