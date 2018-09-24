5-летняя дочь Ким Кардашьян довела до слёз знаменитую мать

Старший ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста 5-летняя Норт Уэст не воспринимает своего брата и маленькую сестру за членов семьи, чем очень расстраивает свою знаменитую мать.

Источники сообщают, что старшая дочь Ким Кардашьян довела её слёз, когда сказала, что не хочет общаться с младшим братом Сейнтом и новорожденной сестрой Чикаго. Пятилетняя девочка предпочитает жить своей жизнью, посещать детские занятия и участвовать в модных показах, при этом Норт совершенно не любит проводить время с младшими членами своей семьи.

По словам Кардашьян, её дочь стала очень ревновать родителей, когда на свет появился Сейнт, а с рождением Чикаго ситуация значительно усугубилась. Теперь девочка категорически отказывается от брата с сестрой и даже не разговаривает с ними.