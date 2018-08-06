Владимир Винокур два месяца страдает из-за смерти матери

Скорбящий артист не может найти в себе моральные силы для выступлений. Об этом он рассказал во время интервью.

Смерть настигла 96-летняю Анну Юльевну 6 августа. Почти два месяца Владимир Винокур не может оправиться от потери. Он очень любил маму и упрашивал её пожить подольше. Однако организм женщины не выдержал. Теперь Владимир Винокур страдает от депрессии. Из-за неё он не может как следует собраться перед юбилейным концертным туром - в честь 50-летия на сцене.

Переживания обостряет домашняя обстановка. Дело в том, что некоторое время назад Владимир Винокур перевез маму поближе к себе - в квартиру на Арбате. Пользуясь соседством, комик каждое утро заходил к родительнице на завтрак. Теперь он каждый день вынужден проходить знакомый двор, навевающий скорбные воспоминания. При этом Владимир Винокур не поменял свой ежедневный график. Освободившееся от завтрака с мамой время он использует, чтобы раньше отправиться на работу. Об этом Винокур сообщил журналистам программы "Светская хроника".

Поднять настроение артисту не могут даже веселые статуэтки клоунов, которыми украшена его квартира. Однако мощную поддержку оказывают живые родственники: супруга Тамара, дочь Анастасия и её сын Федор, который приходится Владимиру Винокуру внуком. Они верят, что со временем звезда переживет произошедшее и сможет снова смешить поклонников.