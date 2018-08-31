Актёра из "Глухаря" обвиняют в педофилии - СМИ

Сегодня стало известно о неправомерных действиях известного российского деятеля в сфере кинематографа.

Согласно неофициальному источнику, актёра из сериала "Глухарь" Михаила Фатеева обвиняют в педофилии. Сообщается, что знаменитости понравился раздающий газеты возле входа в метрополитен мальчик. Он подошёл к ребёнку и оставил свой номер телефона, предложив написать, если тому понадобится работа.

Мальчик решил написать, после чего между ними завязалось общение. Фатеев практически сразу начал отправлять своему юному собеседнику свои эротические фото, в том числе снимки гениталий. Ребёнок не медлил с реакцией, рассказав всё своим родителям. В свою очередь взрослые отправились в правоохранительные органы, написав заявление на актёра.

Теперь Фатееву грозит наказание за совращение малолетних и распространение порнографических материалов. Сам актёр пока не прокомментировал происходящее.