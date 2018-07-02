"Слава - это тяжело": Григорий Лепс отказался от спиртного

Известный российский шансонье решил изменить стиль жизни.

Так, посетители ресторана в Красноярске увидели Григория Лепса, не употребляющего спиртные напитки. Сообщается, что исполнитель вместе со своим коллективом после концерта отправился в местное заведение. Там музыканты праздновали день рождения директора концертной группы - всего за столиками находилось порядка 25 человек.

Встреча протекала максимально тепло и душевно - гости общались, употребляли блюда из русской кухни и спиртное. Лепс заметно отличался от всех собравшихся как минимум тем, что не выпил ни капли алкоголя и отказался от всего предложенного хмельного ассортимента.

Также он не хотел фотографироваться с поклонниками, а если делал это, то весьма неохотно. Как сказал владелец ресторана, где находился певец, слава - это тяжёло. Также он считает, что Лепс просто устал от постоянного внимания.