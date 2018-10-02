Ольга Бузова подарила поклоннице Mercedes и судится с блогерами за клевету

Громкий скандал развернулся вокруг конкурса. Певица возглавила именной гив и получила от спонсоров обвинения в мошенничестве. Подробности событий она рассказала СМИ во время пресс-конференции.

Накануне Ольга Бузова объявила конкурс, в котором должен был выиграть один участник и множество видеоблогеров. Согласно условиям сделки, инвесторы соглашались внести в бюджет 50-100 тысяч рублей для покупки иномарки. За это на них должны были подписаться около 150 тысяч человек. Организаторы сообщили, что конкурс объединил 150 блогеров, который вместе собрали 12 миллионов рублей.

На днях Ольга Бузова подбила итоги розыгрыша и объявила победителя. Она лично связалась с Любовью Теолани из Владимирской области и подарила ей ключи от автомобиля. Поклонница стала счастливой обладательницей Mercedes-Benz Е-класса. Многие видеоблогеры усомнились в порядочности Ольги Бузовой и сочли гив ненастоящим. Они хулили организаторов и жаловались, что не могут вернуть вложенные деньги.

Обвинения очень расстроили знаменитость и вынудили нанять небезызвестного адвоката Сергея Жорина. На пресс-конференции Ольга Бузова заявила, что намерена оправдать свое имя. Даже если придется судиться. Её правозащитник уличил Серафима в умышленном раздувании скандала. По данным Сергея Жорина, блогер при финансовой поддержке других спонсоров подкупал СМИ ради клеветы в адрес Ольги Бузовой. Доказательства истцы готовы предоставить в суде.