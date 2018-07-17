Внешность 51-летней Памелы Андерсон очаровала фанатов на показе в Париже

Памела Андерсон продолжает восхищать мужчин и шокировать поклонников своей превосходной внешностью. Недавно знаменитость посетила модный показ в Париже, где превзошла многих моделей.

На днях в Париже прошла неделя моды Paris Fashion Week, на которую было приглашено немало гостей-знаменитостей. На показ, который проходил на пляже в историческом Гран-Пале, пришла и 51-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон. Стоит отметить, что актриса является большой поклонницей Карла Лагерфельда, а потому высоко оценила его новую коллекцию весна-лето 2019.

Поклонники оценили внешность Андерсон, которая буквально очаровала фанатов и гостей мероприятия. Многие отметили, что Памела имеет прекрасную фигуру и стройные ноги, чему могут позавидовать и молодые коллеги. Секретом своей красоты актриса считает вегетарианство.