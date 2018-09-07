Рэпер Face отменил осенний тур по России

Рэпер поделился плохими новостями со своими подписчиками в соцсетях, а также извинился перед фанатами.

Известный молодежный рэпер Face ранее анонсировал осенний тур по России в поддержку последнего альбома “Пути неисповедимы”. Многие фанаты назвали альбом неоднозначным из-за высокой критики властей и общества.

2 октября рэпер объявил на своей странице в “ВКонтакте”, что он отменяет тур.

Исполнитель принес свои извинения всем, кто планировал посетить его концерты. Также, он отметил, что обязательно посетит все города, в которых должны были проходить концерты, но уже в следующий раз.

О причинах отмены концертов рэпер ничего не сказал.

Некоторые фанаты предположили, что исполнителя забирают в армию.

Тем временем в Нижнем Новгороде союз родителей призвал запретить выступления целого ряда исполнителей, так как музыка, якобы, пропагандирует неверные ценности и полный список аморального поведения. Так рэпера обвинили в пропаганде нездорового образа жизни, каннибализма и садизма.

Под “санкции” попали не только молодежные рэперы, но и несколько рок-групп, самым спорным пунктом стала группа Within Temptation.