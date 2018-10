Любовь Успенская побрила свою дочь налысо

View this post on Instagram

11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение.