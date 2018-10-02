Любовь Успенская побрила свою дочь налысо

Любовь Успенская шокировала подписчиков новым видео на своей странице в Instagram. Певица довольно необычным способом помогла своей дочери Татьяне избавиться от прошлого.

29-летняя дочь Любови Успенкой, рожденная в браке с Александром Плаксиным, является довольно неординарной и творческой личностью. Проживая в Америке, девушка занимается искусством. Однако не так давно с ней произошла беда. Находясь в Коста-Рике, Татьяна упала с велосипеда и получила значительные травмы. По словам Любови Успенской, девушка в двух местах сломала челюсть и потеряла пять зубов. В связи с этим, дочь певицы была вынуждена перенести две сложные операции.

Мать решила помочь своей наследнице забыть об этом происшествии, как о кошмарном сне. Исполнительница опубликовала ролик, на котором побрила Татьяну налысо. По мнению Успенской, это принесло девушке огромное освобождение. На кадрах видно, как мать успокаивает свою дочь и убеждает её, что всё наладится.