Любовь Успенская побрила свою дочь налысо
Любовь Успенская шокировала подписчиков новым видео на своей странице в Instagram. Певица довольно необычным способом помогла своей дочери Татьяне избавиться от прошлого.
29-летняя дочь Любови Успенкой, рожденная в браке с Александром Плаксиным, является довольно неординарной и творческой личностью. Проживая в Америке, девушка занимается искусством. Однако не так давно с ней произошла беда. Находясь в Коста-Рике, Татьяна упала с велосипеда и получила значительные травмы. По словам Любови Успенской, девушка в двух местах сломала челюсть и потеряла пять зубов. В связи с этим, дочь певицы была вынуждена перенести две сложные операции.
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11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение.
Мать решила помочь своей наследнице забыть об этом происшествии, как о кошмарном сне. Исполнительница опубликовала ролик, на котором побрила Татьяну налысо. По мнению Успенской, это принесло девушке огромное освобождение. На кадрах видно, как мать успокаивает свою дочь и убеждает её, что всё наладится.