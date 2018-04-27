СК проверит песню Монеточки и Noize MC

В Следственный комитет передано заявление о нарушении в песне Монеточки и Noize MC. В жалобе указано, что композиция склоняет несовершеннолетних особ к самоубийству.

Совместный трек двух популярных российских исполнителей под названием «Чайлдфри» вышел летом прошлого года. Песня собрала многомилионную аудиторию зрителей в YouTube и занимаа достойные места в чартах. Однако недавно один из московских адвокатов замети в треке явные нарушения.

Согласно сообщению правозащитника Сергея Афанасьева, песня содержит призывы несовершеннолетних к самоубийству. Адвокат подал соответствующее заявление в МВД. В министерстве отметили, что рассмотрение жалобы требует детальной проверки, в связи с чем документ передан в Следственный комитет. В случае нарушения уполномоченными лицами будут приняты необходимые меры.