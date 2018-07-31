В Instagram высмеяли фото “разжиревшой” Кейт Мосс

Многих пользователей шокировала фигура модели. Мосс заявляла, что перешла на ЗОЖ, но пользователи не очень ей верят.

Пользователи Instagram высмеяли обновленную фигуру известной модели Кейт Мосс.

Модель проходила долгую реабилитацию по избавлению от алкогольной зависимости. Помимо этого, модель принимала усилия по изменению образа жизни. Мосс долго не выходила в свет, но вот совсем недавно появилась в обществе своего мужа Николая фон Бисмарка.

44-летняя модель без лишнего стеснения отдыхала на пляже сен-Тропе в красно-черном бикини.

Когда пользователи увидели “поменявшеюся” фигуру модели, на нее вылились тонны критики и оскорблений.

Многие обвиняли женщину, что известным людям категорически запрещается иметь такие дряблые ноги и ягодицы. Некоторые отмечали, что большой живот и бока не лучшие спутники для модели. Большинство комментаторов назвали модель “разжиревшой” и предложили лишний раз не снимать одежду. Некоторые предположили, что модель все также ведет нездоровый образ жизни.

Несмотря на все обвинения общественности, близкие Мосс утверждают, что модель начала работать над собой и исключила алкоголь.

Напоминаем, что ранее модель показала своим подписчикам в соцсетях свою дочь, которой исполнилось 16 лет.