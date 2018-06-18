Матильда впервые рассказала о разводе со Шнуровым

Матильда впервые рассказала о бракоразводном процессе с Сергее Шнуровым. Девушка не держит зла на экс-супруга. Наоборот, она благодарна исполнителю за инвестиции в её бизнес.

15 августа стало известно об официальном расторжении брака Матильды и Сергея Шнурова. Светская львица решила признаться, что развод с мужем прошёл без скандалов и делёжки имущества. Девушка отметила, что данным процессом занимались исключительно юристы в то время, как сами супруги уделяли всё время своим проектам.

По словам Матильды, каждый из них остался при своём. Шнуров – с Ленинградом, а она – с рестораном «Кококо». За годы супружеской жизни они всячески помогали друг другу осуществлять задуманное. Матильда создала своему экс-супругу эпатажный образ, благодаря которому Шнуров является одним из самых высокооплачиваемых артистов в России. В свою очередь, фронтмен группы «Ленинград» вложил достаточно средств в ресторан бывшей жены.