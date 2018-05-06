Рэпер Pharaoh рассказал о сексуальных домогательствах на концертах

По словам рэпера, многие фанатки на его шоу нарушают его личное пространство.

Глеб Голубин, более известный общественности как молодой рэпер Pharaoh стал очередным гостем известного YouTube журналиста Юрия Дудя.

На этой встрече рэпер поделился, что его часто домогаются фанатки во время концертов. Он пояснил, что большинство девушек, которые стоят во время шоу близко к сцене так и норовят потрогать музыканта за пах и стянуть с него штаны.

Тогда Юрий рассказал парню о ситуации американского рэпера, когда во время одного из концертов фанатка стянула с него штаны и начала заниматься с американской звездой оральным сексом. После этой истории журналист поинтересовался, приемлет ли подобное его гость.

На что Pharaoh ответил, что для него это неприемлемо, так как ему важно личное пространство. Также рэпер признался, что вообще не приемлет секса с фанатками, так как это очень легко и просто. Рэпер рассказал, что старается выбирать тех девушек, которые его практически не знают.

Незадолго до этого репер поделился со своими подписчиками в Instagram, что какое-то время он убирал туалеты в ТЦ “Метрополис”.